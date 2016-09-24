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    Бундеслига. Гол Киммиха принес «Баварии» трудовую победу над «Гамбургом» и другие результаты

    В матче 5-го тура Бундеслиги «Бавария» в гостях сумела добыть победу над «Гамбургом», забив победный гол на последних минутах игры – 1:0. Три очка мюнхенскому клубу принес Джошуа Киммих, записавший на свой счет единственный забитый мяч.

    Из других результатов отметим боевую ничью «Герты» с «Айнтрахтом» и успех «Байера» в матче против «Майнца».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 5-й тур

    Гамбург – Бавария – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Киммих, 90.

    Айнтрахт – Герта – 3:3 (2:1)

    Голы: 0:1 – Ибишевич, 19 (с пенальти); 1:1 – Фабиан, 39; 2:1 – Майер, 45; 2:2 – Ибишевич, 58; 2:3 – Эссвайн, 65; 3:3 – Гектор, 90.

    Аугсбург – Дармштадт – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Финнбогасон, 47.

    Удаление: нет – Гувара, 45.

    Боруссия М – Ингольштадт – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Штиндль, 42; 2:0 – Вендт, 76.

    Майнц – Байер – 2:3 (2:1)

    Голы: 1:0 – Малли, 31; 1:1 – Чичарито, 32; 2:1 – Белл, 35; 2:2 – Чичарито, 66; 2:3 – Чичарито, 90.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2016 18:22
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