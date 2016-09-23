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    Ярцев: «В душе я, конечно, тренер, но директор из меня получился бойкий»

    Генеральный директор «Тамбова» Георгий Ярцев признал, что чувствует себя востребованным. По словам специалиста, ему нравится в Тамбове и вскоре он приобретет здесь жилье.

    – Почему вы тогда не стали тренером?

    – Я нужен клубу именно как директор. Тамбов никогда выше второй лиги не поднимался. Опытных людей, которые точно знают, как выстроить хороший клуб, способный достойно представлять регион в чемпионате страны, там пока нет. Мой опыт «Тамбову» пригодится.

    – Работа нравится?

    – В душе я, конечно, тренер. Но директор из меня получился бойкий. Чувствую себя востребованным.

    – Внешне даже помолодели.

    – Это потому, что работы много, но дело двигается, а во мне есть потребность. Живу теперь в Тамбове. И мне здесь нравится. Жена приезжает в гости, клуб предоставил квартиру. Может, и свое жилье приобрету.

    – Зачем?

    – Я не хочу быть в Тамбове временно. Мне тут комфортно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.09.2016 08:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 сентября 2016, 18:30

      Удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 23 сентября 2016, 09:56

      еще бы! Бедный Тамбов сейчас обдерет и пойдет этот "бойкий" директор дальше отдыхать

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 23 сентября 2016, 09:24

      Как он умудрился сам себе всю жо-у вылизать?

      -2
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