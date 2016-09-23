Алаев: «Слуцкий входил в список самых дорогих тренеров на Евро-2016»

Генеральный директор РФС Александр Алаев публично заявил о том, что главный тренер сборной России Леонид Слуцкий получал солидные деньги за работу с национальной командой. По словам футбольного чиновника, российский специалист числился в списке самых высокооплачиваемых тренеров чемпионата Европы-2016.

– Вы сами сказали, что подписывали контракт Капелло. Наверняка вы в курсе и контрактов Слуцкого и Черчесова. Скажите, Леонид Викторович работал на энтузиазме?

– Нет, бесплатно он не работал. И первый контракт со Слуцким, который был заключен на четыре матча, и второй – оба оплачивались.

– Правда ли, что вначале вы просто компенсировали ЦСКА время, которое Слуцкий проводил вне клуба?

– Контракт был сложный. С участием всех трех сторон – РФС, Слуцкого и ЦСКА. В итоге контракт удовлетворил всех. Затем было подписано второе, несколько измененное и модернизированное соглашение – до конца чемпионата Европы. Это был полноценный контракт. При этом никаких договоренностей о необходимом результате для продления сотрудничества не было. Никаких ориентиров мы не ставили – выход из группы, четвертьфинал и так далее. Мы ударили по рукам и решили вернуться к разговору после Франции. Слово было за Леонидом Викторовичем. Он свое слово сказал.

– То есть рейтинги самых дорогих тренеров чемпионата Европы, в которых напротив Слуцкого стоял ноль, это неправда?

– Неправда. Слуцкий, полагаю, не затерялся бы в подобных рейтингах, будь они отражением реальной ситуации. Ему предоставили достойные условия. Как и сейчас Черчесову.