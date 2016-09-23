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  • Алаев: «Слуцкий входил в список самых дорогих тренеров на Евро-2016»

Алаев: «Слуцкий входил в список самых дорогих тренеров на Евро-2016»

23 сентября 2016, 06:55
24

Генеральный директор РФС Александр Алаев публично заявил о том, что главный тренер сборной России Леонид Слуцкий получал солидные деньги за работу с национальной командой. По словам футбольного чиновника, российский специалист числился в списке самых высокооплачиваемых тренеров чемпионата Европы-2016.

– Вы сами сказали, что подписывали контракт Капелло. Наверняка вы в курсе и контрактов Слуцкого и Черчесова. Скажите, Леонид Викторович работал на энтузиазме?

– Нет, бесплатно он не работал. И первый контракт со Слуцким, который был заключен на четыре матча, и второй – оба оплачивались.

– Правда ли, что вначале вы просто компенсировали ЦСКА время, которое Слуцкий проводил вне клуба?

– Контракт был сложный. С участием всех трех сторон – РФС, Слуцкого и ЦСКА. В итоге контракт удовлетворил всех. Затем было подписано второе, несколько измененное и модернизированное соглашение – до конца чемпионата Европы. Это был полноценный контракт. При этом никаких договоренностей о необходимом результате для продления сотрудничества не было. Никаких ориентиров мы не ставили – выход из группы, четвертьфинал и так далее. Мы ударили по рукам и решили вернуться к разговору после Франции. Слово было за Леонидом Викторовичем. Он свое слово сказал.

– То есть рейтинги самых дорогих тренеров чемпионата Европы, в которых напротив Слуцкого стоял ноль, это неправда?

– Неправда. Слуцкий, полагаю, не затерялся бы в подобных рейтингах, будь они отражением реальной ситуации. Ему предоставили достойные условия. Как и сейчас Черчесову.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (24)
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bolela_16
1474604295
Кто же в наш век будет работать бесплатно???
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kykyi
1474604997
Наши солдаты не в блокировке украинских военных в Крыму. Через пол года, заявили, с гордостью, что участвовали. Слуцкий работал на Евро только за премиальные. Через пол года оказалось, что оплачивали и очень хорошо. Мы, что без вранья уже не можем или за дураков нас держат, типа, и так схавают.
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nik55
1474606581
нам втирали что бесплатно--отмывание денег
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BoltCX
1474607153
те бабосы, которые он получал - для него это бесплатно.
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4agaaa
1474607204
Одно бабло кругом! Зачем вообще было пускать утку, что парень бесплатно работает, какой Слуцкий молодец-красавчик!????
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Kulimen
1474607864
Нахрен тогда сейчас говорить об этом и почему нельзя обнародовать его зарплату? Такое чувство, что мир остановится, если РФС огласит зарплату Слуцкого.
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чепушило
1474609450
Физрук одно слово
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ufos73
1474612293
Жиды... Я и не верил что бесплатно,думал "в конвертах" получает... Кони позорные!!!
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mdu86
1474615756
Люди, снимите розовые очки! Вы действительно думали, что неваляшкин работал за идею?! Я всегда говорил, что это бред!...
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1474626827
За новостями нужно следить, чтобы потом не было, как снег на голову. Никто и не говорил, что он бесплатно работает. Да, когда только поставили спасать Расею, разговор касался исключительно премиальных за победу и выход на ЕВРО, все остальное было больше похоже на энтузязизьм. Но после выполнения задачи со Слуцким заключили НОВЫЙ контракт, предусматривающий в т.ч. и зряплату. Странно, конечно, что я об этом знал, а большинство отписавшихся ни ухом, ни... сорри! ни слухом, ни духом.
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