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    Куман: «Ниасс не входит в мои планы»

    Наставник «Эвертона» Рональд Куман признал, что нападающий Умар Ниасс не входит в его планы. Напомним, что сенегалец в начале сезоне перешел а расположение «ирисок» из московского «Локомотива».

    «Он является игроком «Эвертона»,но я уже ему говорил, что он не в моих планах, но у нас все еще есть контракт. Ниассу нужно игровое время для появления интереса со стороны других клубов. У нас в команде хватает нападающих и я предпочитаю Ниассу их», — сказал голландец.

    В этом сезоне Ниасс не провел ни одной встречи а АПЛ.

    Источник: FourFourTwo

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    23.09.2016 06:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 сентября 2016, 18:31

      Обратно к нам и опять интерес появиться !

      0
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      Рейтинг: +1580

      srg38 23 сентября 2016, 10:14

      Ниасс, у нас Петя Шкулетичев совсем овощ, у нас будешь играть))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 23 сентября 2016, 09:59

      Вот как обламывает Англия. Сначала Ндойе затерялся, но он хотя бы поиграл неплохо. А теперь Ниасса слить решили

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor > Joko21 24 сентября 2016, 09:45

      ну не совсем обламывает, просто уровень разный! так же можно и Рондона вспомнить

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +585

      tilvan 23 сентября 2016, 09:27

      назад в Локо, в аренду

      0
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      Рейтинг: +33709

      zra78 23 сентября 2016, 09:21

      Забивал бы за Локо,нет надо уйти,получил

      1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > zra78 23 сентября 2016, 09:59

      да во вторую лигу надо идти, чтобы показать себя, а там, глядишь и возьмет кто

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 23 сентября 2016, 06:52

      Думаю былая самооценка поубавилась, когда он говорил , что он лучший игрок РФПЛ...

      -3
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow > АртурZaСМ 23 сентября 2016, 09:16

      Он был лучшим напом, и если бы не СМО он стал лучшим бомбардиром того сезона.

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