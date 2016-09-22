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    Барбоза: «Интер» – самый большой клуб Италии. Ради него я отклонил хорошие предложения»

    Нападающий «Интера» Габриэл Барбоза, перешедший в миланский клуб минувшим летом из «Сантоса», рассказал о своем трансфере.

    «Я счастлив стать частью истории этого клуба. Весь проект выглядит убедительно – от тренера до игроков. Это самый большой клуб Италии.

    Я отклонил хорошее предложение из Китая ради «Интера». Другие клубы тоже меня приглашали, но решающую роль сыграло отношение фанатов «Интера». Я здесь, чтобы помочь им побеждать.

    Все были очень любезны со мной. Не могу дождаться, когда сыграю с новыми партнерами, хочу внести свой вклад в игру. Я чувствую себя в хорошей форме и готов сыграть против «Болоньи» на этой неделе», – сказал Барбоза.

    Источник: Goal.com

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    22.09.2016 21:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 23 сентября 2016, 12:02

      Админы Жоао Мариу в состав поместите

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor 23 сентября 2016, 01:54

      все дело в денюшке, братцы, его агент ведь сам рассказывал как на интересах других ему отличный контракт выбил

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 23 сентября 2016, 00:51

      ЮВЕ юве

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 сентября 2016, 22:25

      Ой балбес...... Можно было смело в Испанию катить, там тоже предлагали.

      -2
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