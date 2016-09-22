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    Балотелли: «Это только начало»

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли поделился впечатлениями от победы над «Монако» в матче шестого тура Лиги 1, в котором он оформил дубль. На счету 26-летнего форварда стало четыре гола в двух матчах за французский клуб.

    «Это только начало. Спасибо всем болельщикам», – сообщил Балотелли.

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    Фото опубликовано Mario Balotelli

    Источник: iSport.ua

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    22.09.2016 12:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 сентября 2016, 19:54

      Нет, походу это конец... Опять у него взыграло эго, какой я мол офигенный, что было и в предыдущих клубах... Хотя по сути, он ровным счётом ничего не сделал... Вот если бы не стал выпендриваться и продолжал тихо работать, тогда можно было б поверить, что и в правду Марио может вернуться...

      -1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 сентября 2016, 18:02

      хотелось бы верить...

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 22 сентября 2016, 15:30

      задачу на сезон выполнил 2гола забил )) итальянский Сычев

      -1
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      Рейтинг: +103

      Серго24 > anri1703 22 сентября 2016, 16:08

      написано же 4

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Серго24 23 сентября 2016, 14:50

      ой прости не прочитал что аж4!ну тогда да )) а вообще пора бы ему форму набирать все таки и потенциал у него был и ницца вроде не чего начала но вспомни чм сколько понтов было и обещался англии помочь чтоб его королева в щеку поцеловала а в итоге коста рика и уругвай дальше прошли

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 22 сентября 2016, 13:42

      Марио молодец
      Но главное требований к себе не снижать, чтобы и дальше так всё было хорошо
      А то знаем мы, как бывает у него обычно

      2
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 22 сентября 2016, 13:16

      Во всех клубах где он играл сначала забывал а потом потух посмотрим что с ницце будет

      1
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