Балотелли: «Это только начало»

Нет, походу это конец... Опять у него взыграло эго, какой я мол офигенный, что было и в предыдущих клубах... Хотя по сути, он ровным счётом ничего не сделал... Вот если бы не стал выпендриваться и продолжал тихо работать, тогда можно было б поверить, что и в правду Марио может вернуться...
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли поделился впечатлениями от победы над «Монако» в матче шестого тура Лиги 1, в котором он оформил дубль. На счету 26-летнего форварда стало четыре гола в двух матчах за французский клуб.
«Это только начало. Спасибо всем болельщикам», – сообщил Балотелли.