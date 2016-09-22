Балотелли: «Это только начало»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли поделился впечатлениями от победы над «Монако» в матче шестого тура Лиги 1, в котором он оформил дубль. На счету 26-летнего форварда стало четыре гола в двух матчах за французский клуб.

«Это только начало. Спасибо всем болельщикам», – сообщил Балотелли.