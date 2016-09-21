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    Хекинг: «Счетом, конечно, разочарован»

    Главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хекинг считает, что его команда провела неудачный матч против «Боруссии» из Дортмунда в рамках 4-го тура Бундеслиги, но признал закономерность этого поражения.

    «Вольфсбург» справедливо проиграл. На протяжении всего матча все было против нас. При счете 0:2 у нас получилось не выпасть из игры, но и реализовать четыре голевых момента до перерыва мы не смогли.

    Нельзя сказать, что я недоволен, но счетом, конечно, разочарован. Эта была высококлассная игра. «Боруссия» показала нам, каких результатов можно добиться, если следовать своей цели», – заявил Хекинг в интервью официальному сайту Бундеслиги.

    Матч «Вольфсбург» – «Боруссия» закончился со счетом 1:5.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2016 07:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 сентября 2016, 09:36

      Если так дальше пойдёт, станешь ты, герр Дитер, безработным))

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