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    «Ливерпуль» заинтересовался форвардом «Сассуоло»

    «Ливерпуль» рассматривает в качестве возможного усиления линии атаки нападающего «Сассуоло» Грегора Дефреля. Сообщается, что в 25-летнем французе заинтересован лично наставник красных Юрген Клопп, уже отправивший скаутов для просмотра игрока.

    В текущем розыгрыше Серии А Дефрель принял участие в трех играх, записав в свой актив два гола. Кроме того, на его счету три забитых мяча в четырех поединках Лиги Европы.

    Источник: The Sun

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    20.09.2016 19:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 28 сентября 2016, 15:55

      журналюги - жёлтых изданий - часто работают лучше.. официозных. Больше бегают.. на грани фола, а чаще и за. И часто располагают - эксклюзивной инфой.. )

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      Рейтинг: +206

      allkeeper 21 сентября 2016, 02:29

      Мало народу доверяет The Sun'у, поэтому это утка)

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