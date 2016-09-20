«Ливерпуль» заинтересовался форвардом «Сассуоло»

«Ливерпуль» рассматривает в качестве возможного усиления линии атаки нападающего «Сассуоло» Грегора Дефреля. Сообщается, что в 25-летнем французе заинтересован лично наставник красных Юрген Клопп, уже отправивший скаутов для просмотра игрока.

В текущем розыгрыше Серии А Дефрель принял участие в трех играх, записав в свой актив два гола. Кроме того, на его счету три забитых мяча в четырех поединках Лиги Европы.