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    Зидан: «Золотой мяч» нужно отдать Роналду»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что нападающий его команды Криштиану Роналду достоин «Золотого мяча». По словам наставника, он говорит это не потому, что Роналду его подопечный.

    «Золотой мяч» должен получить Криштиану Роналду. Я говорю это не потому, что он мой игрок. Я бы сказал это, даже если бы не был тренером «Реала». Он провел великолепный сезон и достоин награды. Мало кто может делать на поле тоже самое, что и Криштиану. Гризманн? Он демонстрирует отличный футбол. Он достоин быть в числе лучших», – заявил французский специалист.

    Источник: Goal.com

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    20.09.2016 18:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 20 сентября 2016, 22:01

      За что ему давать?....он дерево.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 20 сентября 2016, 21:57

      Гризман барсу Бавария финале еще игра футбол как роналду одно название небыла

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 20 сентября 2016, 21:55

      То что забывал пенальти иза этого что-ли? И то когда номер серны попадал давали... забив вольсбургу и все больше он нечего не сделал

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1

      ZenitVelikZzzZZZxXxx 20 сентября 2016, 20:00

      отдать? а он заслужил? а Гризман заслужил)

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua 20 сентября 2016, 19:29

      Ещё всё впереди!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 сентября 2016, 19:01

      Началось давление, ага.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1381

      marslond 20 сентября 2016, 18:59

      В этом сезоне Роналду заслужил ЗМ.

      2
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