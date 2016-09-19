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    Бендтнер: «Отпраздную, если забью «Арсеналу», но сходить с ума не буду»

    Нападающий «Ноттингема» Никлас Бендтнер накануне матча 1/16 финала Кубка английской лиги против «Арсенала» заявил, что готов отпраздновать гол в ворота бывшей команды.

    «Игра против «Арсенала» будет трудной, но мы очень уверены в себе. Если я забью, то отпраздную гол, но сходить с ума не буду. Я люблю и уважаю «Арсенал» как клуб.

    Я жду отличного матча на переполненном стадионе. Уверен, атмосфера будет отличной», – сказал Бендтнер.

    Матч «Ноттиннгем» – «Арсенал» состоится во вторник, 20 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    19.09.2016 20:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 20 сентября 2016, 07:16

      Не забьет, деревянный.

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 20 сентября 2016, 03:55

      ну-ну, забьешь автогол, тоже не забудь отпраздновать))))

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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 19 сентября 2016, 23:48

      Лесники могут сюрприз преподнести

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