Гвардиола: «Выиграть все четыре трофея в сезоне? Что за херня...»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, готова ли его команда одержать победы во всех четырех турнирах сезона – АПЛ, Кубке Англии, Кубке английской лиги и Лиге чемпионов.

«Ну что за херня… «Манчестер Сити» раз в жизни попал в полуфинал ЛЧ, а теперь все верят, что мы можем выиграть этот турнир, потому что я действительно хороший тренер. Но я так не думаю, ребята.

Мое счастье не зависит от того, выиграю я все титулы или нет. Сейчас моя цель – быть счастливым сегодня, выпить немного вина, а завтра готовиться к игре.

Конечно, я попытаюсь выиграть матч Кубка лиги, без сомнений. А сегодня меня волнует, нравится ли зрителям наша игра. Нравится? Отлично, этого достаточно.

Посмотрим, сможем ли мы взять все трофеи. Я знаю, насколько сложно это будет», – сказал Гвардиола.

В среду «Манчестер Сити» сыграет со «Суонси» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.