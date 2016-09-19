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  • Гвардиола: «Выиграть все четыре трофея в сезоне? Что за херня...»

Гвардиола: «Выиграть все четыре трофея в сезоне? Что за херня...»

19 сентября 2016, 19:00
11

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, готова ли его команда одержать победы во всех четырех турнирах сезона – АПЛ, Кубке Англии, Кубке английской лиги и Лиге чемпионов.

«Ну что за херня… «Манчестер Сити» раз в жизни попал в полуфинал ЛЧ, а теперь все верят, что мы можем выиграть этот турнир, потому что я действительно хороший тренер. Но я так не думаю, ребята.

Мое счастье не зависит от того, выиграю я все титулы или нет. Сейчас моя цель – быть счастливым сегодня, выпить немного вина, а завтра готовиться к игре.

Конечно, я попытаюсь выиграть матч Кубка лиги, без сомнений. А сегодня меня волнует, нравится ли зрителям наша игра. Нравится? Отлично, этого достаточно.

Посмотрим, сможем ли мы взять все трофеи. Я знаю, насколько сложно это будет», – сказал Гвардиола.

В среду «Манчестер Сити» сыграет со «Суонси» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

Источник: Independent.ie
Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (11)
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sergybest
1474302187
Парни, мне показалось, что перед этим интервью Хосеп уже пропустил бутылочку красного сухого )))
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user3618
1474302306
Гвардиола побаивается лигу чемпионов, ведь с его стилем нет шанцев против Баварии, Атлетико или Реала. А футбол конечно красивый показывают его клубы, пусть нравится болельщикам, для АПЛ сойдёт.
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spartach n1
1474306351
Нормально так отшил надоедливых журнагюг ))
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Aztec58
1474308046
Посмотрел видео этой пресс-конференции и - да, именно так Хосеп и выразился.
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