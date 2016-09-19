Кокорин: «Даже после провала на Евро я бы не стал называть себя говном»

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин подчеркнул, что национальной команде необходимо вернуть доверие болельщиков после провала на чемпионате Европы-2016.

— Болельщики имели право отвернуться от команды после провального выступления на чемпионате Европы?

— Думаю, что имели. Главное теперь вернуть болельщиков на трибуны и вернуть их веру в команду, а сделать это можно, только показывая хорошую игру. Часто после крупных турниров наша команда попадает под шквал критики, но потом после отборочных игр и попадания на чемпионат Европы или мира болельщики вновь начинают в нас верить.

— Какая была главная ошибка сборной России на чемпионате Европы во Франции?

— Я думаю, что выделять какой-то один недочет было бы не совсем правильно, тут присутствовал целый ряд проблем, но говорить об этом мне бы не хотелось. Это будет некорректно.

— Игроки сборной действительно заходили в номер к Леониду Слуцкому и говорили, что «мы все говно»?

— Я думаю, что это неправда. Леонид Викторович любил пошутить всего с несколькими игроками, поэтому говорить, что половина команды была у него в номере и имел место такой разговор, было бы неверно, это не так. Я не могу судить за всех, но я бы не стал называть себя говном, даже после провального выступления на чемпионате Европы.