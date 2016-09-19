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  • Кокорин: «Даже после провала на Евро я бы не стал называть себя говном»

Кокорин: «Даже после провала на Евро я бы не стал называть себя говном»

19 сентября 2016, 14:17
35

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин подчеркнул, что национальной команде необходимо вернуть доверие болельщиков после провала на чемпионате Европы-2016.

— Болельщики имели право отвернуться от команды после провального выступления на чемпионате Европы?

— Думаю, что имели. Главное теперь вернуть болельщиков на трибуны и вернуть их веру в команду, а сделать это можно, только показывая хорошую игру. Часто после крупных турниров наша команда попадает под шквал критики, но потом после отборочных игр и попадания на чемпионат Европы или мира болельщики вновь начинают в нас верить.

— Какая была главная ошибка сборной России на чемпионате Европы во Франции?

— Я думаю, что выделять какой-то один недочет было бы не совсем правильно, тут присутствовал целый ряд проблем, но говорить об этом мне бы не хотелось. Это будет некорректно.

— Игроки сборной действительно заходили в номер к Леониду Слуцкому и говорили, что «мы все говно»?

— Я думаю, что это неправда. Леонид Викторович любил пошутить всего с несколькими игроками, поэтому говорить, что половина команды была у него в номере и имел место такой разговор, было бы неверно, это не так. Я не могу судить за всех, но я бы не стал называть себя говном, даже после провального выступления на чемпионате Европы.

Источник: ТАСС
Чемпионат Европы Россия Зенит Кокорин Александр Слуцкий Леонид
Комментарии (35)
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Garrincha58
1474284690
а ты и так гумно хоть называй не называй оно не тонет
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Чикомас
1474284771
Ты, можешь и не называть. Ты послушай как тебя люди называют...Гарантирую, что не понравится...
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M.B.
1474284824
Возможно ,ты, и не стал бы себя так называть . Это не важно. Важно ,что ты говно для всех болельщиков. И это факт.
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1bear
1474285026
...говно... ...считал,считаю,и меня очень сильно нужно удивить,чтобы я изменил своё мнение по-поводу "Кокоши"
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Asbjorn
1474285378
Совершенно не важно как ты себя не стал бы называть,важно как называют тебя болельшики
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yurdin
1474286330
Коко,ты, похоже, единственный,кто тебя говном не называет.
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alex1951
1474287643
кокорину . ты прав. наэвать тебя Гавном,это значит оскорбить Гавно. Придумай себе погоняло сам,народ не против.
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valike35
1474292450
теперь это твое второе имя)
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Sedoi_Goblin
1474295246
Нет,Сашок! Ты не говно! Ты дрисня... Чтоб так жидко обосрат*ся в Монако нужно иметь талант... Талантище! P.S. С Павликом пить..............
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lekseij2007
1474299677
Зато вся страна называет. Можешь и дальше себя таковым не считать.
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