Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фонсека: «Могли обыграть «Ворсклу» и более крупно»

    Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека оценил победу своей команды в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги над «Ворсклой».

    «Заслуженная победа над хорошей командой. В принципе, мы контролировали игру и доминировали на поле. Почти весь поединок провели на половине поля соперника. Не совсем уверен, создала ли «Ворскла» нам некоторые опасные моменты. Тем не менее, думаю, сегодняшняя победа заслуженна. Мы могли выиграть и более крупно.

    Травма Ракицкого? На самом деле ничего страшного не случилось. Просто мы решили не рисковать. Ярослав провел 90 минут с «Коньяспором» в Турции, откуда мы очень поздно вернулись – в пять часов утра. Приняли решение не рисковать, чтобы никак не усугубить его состояние здоровья. В общем с ним все хорошо», – сказал наставник.

    Напомним, матч «Ворскла» – «Шахтер» закончился со счетом 0:1.

    Источник: ФК «Шахтер»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2016 06:44
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11