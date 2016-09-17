Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агуэро и Игуаин вернулись в сборную Аргентины

    Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса​ огласил список игроков на матчи отборочного этапа к ЧМ-2018 против команд Перу и Парагвая.

    Стоит отметить, что в национальную команду вернулись нападающие Серхио Агуэро и Гонсало Игуаин, которые заявляли о своем уходе из сборной вслед за Лионелем Месси.

    Вратари: Ромеро («Манчестер Юнайтед», Англия), Гусман («Тигрес», Мексика).

    Защитники: Демикелис («Эспаньол», Испания), Сабалета, Отаменди (оба – «Манчестер Сити», Англия), Мусаччио («Вильярреал», Испания), Меркадо («Севилья», Испания), Рохо («Манчестер Юнайтед», Англия), Ронкалья («Сельта», Испания), Фунес Мори («Эвертон», Англия).

    Полузащитники: Маскерано («Барселона», Испания), Ди Мария («ПСЖ», Франция), Банега («Интер, Италия), Краневиттер («Севилья», Испания), Аугусто Фернандес, Гайтан (оба – «Атлетико», Испания), Биглия («Лацио», Италия), Ламела («Тоттенхэм», Англия).

    Нападающие: Игуаин, Дибала (оба – «Ювентус», Италия), Месси («Барселона», Испания), Агуэро («Манчестер Сити», Англия), Корреа («Атлетико», Испания), Лукас Пратто («Атлетико Минейро», Бразилия).

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2016 00:37
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 17 сентября 2016, 02:39

      Ждем в России

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 17 сентября 2016, 01:50

      Еще бы тевеза посторе родригеса... жаль дзанети не в этом поколение играет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11