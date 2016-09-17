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    Данильянц: «Нокаута после разгрома от «Баварии» нет. Жизнь продолжается»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о состоянии команды после крупного поражения от «Баварии» в Лиге чемпионов.

    – Есть ли по такому футболу у «Баварии» вообще слабости?

    – Безусловно, они тоже люди. Но мне бы хотелось уже смотреть вперед – у нас впереди матч с «Краснодаром», сейчас все мысли уже о нем. Мы стараемся искать позитив, думаем уже о будущих матчах.

    – То есть состояния нокаута после Мюнхена нет?

    – Да вы что? Нет, конечно! Команда готовится очень серьезно. Жизнь продолжается. Нельзя перечеркивать одним результатом то, что ребята попали в такой турнир, как Лига чемпионов. В этом матче игроки сделали необходимое, но его оказалось недостаточно, чтобы противостоять такой сильной команде. Но то, что выполнили необходимое, уже позитивно. И мы продолжаем бороться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.09.2016 00:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 17 сентября 2016, 08:48

      ВСЕ ПРОХОДИТ И ЭТО ПРОЙДЕТ

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 сентября 2016, 03:13

      Не будь пенальти, ещё не ясно когда бавария смогла бы забить ростову, т.к. моментов до пенальти не было, а после ростов уже немного поплыл...

      4
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 17 сентября 2016, 03:06

      Ну и пусть в группе думают, что на Ростове очей заработают. Цыплят по осени считают. И не такое видали! РСМ!!!С ув.

      3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > карасевщина 17 сентября 2016, 11:39

      А вам, чуханам, даже считать себя не надо грандом. В ЛЧ попадете лет через 50. И то, может быть.

      3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 17 сентября 2016, 01:55

      Конечно продолжается роналду ди Мария озил кака и тд играют же

      1
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      Рейтинг: +265

      Himik007 17 сентября 2016, 00:48

      Мы в вас верим (адекватный болельщик Спартака)

      4
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > Himik007 17 сентября 2016, 03:08

      Спасибо, брат по разуму! Удачи тебе и командам, которые подтягивают соперников!

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      Рейтинг: +767

      товрос > Marqello 17 сентября 2016, 16:04

      какого Валерия? Карпинского что-ли на хер он нужен,он такой же дибил как и ты Бубнова по имени отчеству называешь

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