Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига Европы. «Вильярреал» одолел «Цюрих», «Османлыспор» взял верх над «Стяуа»

    В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» переиграл «Цюрих» со счетом 2:1. За испанцев забивали Алешандре Пато и Хонатан дос Сантос, в составе гостей отличился Армандо Садику.

    В другой встрече группы «Османлыспор» оказался сильнее«Стяуа».

    Лига Европы. Групповой этап. Группа K. 1-й тур

    Вильярреал (Испания) – Цюрих (Швейцария) – 2:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Садику, 2; 1:1 – Пато, 28; 2:1 – дос Сантос, 45.

    Османлыспор (Турция) – Стяуа (Румыния) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Диабате, 64 (с пенальти); 2:0 – Умар, 74.

    Удаления: нет – Еначе, 45.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.09.2016 00:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11