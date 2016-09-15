Лига Европы. «Шахтер» обыграл «Коньяспор», «Брага» поделила очки с «Гентом»

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Шахтер» одолел «Коньяспор» благодаря голу Факундо Феррейры – 1:0.

В другой встрече группы «Брага» и «Гент» обменялись голами и сыграли вничью.

Лига Европы. Групповой этап. Группа H. 1-й тур

Брага (Португалия) – Гент (Бельгия) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Миличевич, 6; 1:1 – Пинту, 24.

Коньяспор (Турция) – Шахтер (Украина) – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Феррейра, 76.

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