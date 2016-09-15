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    Лига Европы. «Шахтер» обыграл «Коньяспор», «Брага» поделила очки с «Гентом»

    В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Шахтер» одолел «Коньяспор» благодаря голу Факундо Феррейры – 1:0.

    В другой встрече группы «Брага» и «Гент» обменялись голами и сыграли вничью.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа H. 1-й тур

    Брага (Португалия) – Гент (Бельгия) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Миличевич, 6; 1:1 – Пинту, 24.

    Коньяспор (Турция) – Шахтер (Украина) – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Феррейра, 76.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2016 23:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 16 сентября 2016, 02:12

      Лига Европы, Слован Братислава числится 5 командой в группе J по мнению Бомбардира) Ммм) Никого не смущает) Всем всё ок)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -44

      иван маташов 16 сентября 2016, 00:50

      opghfbvkfsat

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      FCShakhtar 16 сентября 2016, 00:48

      норм навроде результат а вот по игре вопросы есть....играли ну очень академично и медленно

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