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Судьи
Главный судья:
Роберт Шергенхофер (Форарльберг)
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Коньяспор - Шахтер

15.09.2016, Четверг, 22:05 мск Конья, стадион Конья Трансляция: МАТЧ! ИГРА Лига Европы, 1 тур Коньяспор - Шахтер
Коньяспор - Шахтер (Донецк), Феррейра, Гол, 0-1
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 6 6 0 0 21:5 +16 18
2. Гент 6 2 2 2 9:13 -4 8
3. Брага 6 1 3 2 9:11 -2 6
4. Коньяспор 6 0 1 5 2:12 -10 1
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