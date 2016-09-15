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    Маурисио: «Поверьте, не просто отыгрываться с 0:3»

    Полузащитник петербургского «Зенита» Маурисио прокомментировал исход матча с «Маккаби», в котором сине-бело-голубые добились победы (4:3).

    – Что это было?

    – Я сам не знаю. Поверьте, не просто отыгрываться с 0:3. Рад, что мы с Джорджевичем смогли выйти и переломить ситуацию. Вся команда проявила характер.

    – Как вы забили со свободного?

    – Просто попросил Жулиану покатить мне мяч. Но обо всем этом уже надо забыть. И думать о следующей игре.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.09.2016 23:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 16 сентября 2016, 00:13

      Чтобы не доводить нужен ТРЕНЕР, который уберет наконец Лодыгина и Кокорина из основного состава.

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