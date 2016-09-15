Маурисио: «Поверьте, не просто отыгрываться с 0:3»

Полузащитник петербургского «Зенита» Маурисио прокомментировал исход матча с «Маккаби», в котором сине-бело-голубые добились победы (4:3).

– Что это было?

– Я сам не знаю. Поверьте, не просто отыгрываться с 0:3. Рад, что мы с Джорджевичем смогли выйти и переломить ситуацию. Вся команда проявила характер.

– Как вы забили со свободного?

– Просто попросил Жулиану покатить мне мяч. Но обо всем этом уже надо забыть. И думать о следующей игре.