Маурисио: «Поверьте, не просто отыгрываться с 0:3»

Чтобы не доводить нужен ТРЕНЕР, который уберет наконец Лодыгина и Кокорина из основного состава.
Полузащитник петербургского «Зенита» Маурисио прокомментировал исход матча с «Маккаби», в котором сине-бело-голубые добились победы (4:3).
– Что это было?
– Я сам не знаю. Поверьте, не просто отыгрываться с 0:3. Рад, что мы с Джорджевичем смогли выйти и переломить ситуацию. Вся команда проявила характер.
– Как вы забили со свободного?
– Просто попросил Жулиану покатить мне мяч. Но обо всем этом уже надо забыть. И думать о следующей игре.