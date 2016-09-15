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    Лига Европы. «Андерлехт» обыграл «Габалу», «Майнц» и «Сент-Этьен» разошлись миром

    В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Андерлехт» переиграл «Габалу» со счетом 3:1. За бельгийцев отличились Теодорчик, Капель и поразивший свои ворота игрок «Габалы» Сантос. За азербайджанский клуб забил Дабо.

    В другой встрече группы «Майнц» и «Сент-Этьен» поделили очки.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа C. 1-й тур

    Майц (Германия) – Сент-Этьен (Франция) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бунгерт, 57; 1:1 – Берич, 88.

    Андерлехт (Бельгия) – Габала (Кахастаан) – 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Теодорчик, 14; 1:1 – Дабо; 2:1 – Сантос, 41 (в свои ворота); 3:1 – Капель, 78.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2016 22:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 16 сентября 2016, 00:06

      хм

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 сентября 2016, 23:02

      Уважаемый редактор, что ж ты, блин, творишь? Габала из Азербайджана, ага.

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