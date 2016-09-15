Лига Европы. «МЮ» уступил «Фейеноорду», «Заря» и «Фенербахче» сыграли вничью

Жалко Манчестер. Как Фергбссон ушел так и лихорадит команду, из лидеров превращаются плавно в середняков непредсказуемых. Жаль манькунианцев
В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «МЮ» проиграл «Фейеноорду» со счетом 0:1. Гол забил Тони Вильена.
В другой встрече группы «Заря» и «Фенербахче» сыграли вничью.
Лига Европы. Групповой этап. Группа A. 1-й тур
Заря (Украина) – Фенербахче (Турция) – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Гречишкин, 52; 2:0 – Кьяер, 90.
Фейеноорд (Голландия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Вильена, 79.