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    Лига Европы. «МЮ» уступил «Фейеноорду», «Заря» и «Фенербахче» сыграли вничью

    В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «МЮ» проиграл «Фейеноорду» со счетом 0:1. Гол забил Тони Вильена.

    В другой встрече группы «Заря» и «Фенербахче» сыграли вничью.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа A. 1-й тур

    Заря (Украина) – Фенербахче (Турция) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Гречишкин, 52; 2:0 – Кьяер, 90.

    Фейеноорд (Голландия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Вильена, 79.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2016 22:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 15 сентября 2016, 23:44

      Жалко Манчестер. Как Фергбссон ушел так и лихорадит команду, из лидеров превращаются плавно в середняков непредсказуемых. Жаль манькунианцев

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 15 сентября 2016, 22:58

      МЮ очень слабо отыграл матч.Если не нужна ЛЕ,зачем в основе выпускать всех??Раз вышли,то бейтесь до конца!Нету у команды характера.

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 15 сентября 2016, 22:20

      Мю ни чем не отличается от того года....опять косячат на право и на лево

      0
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      Рейтинг: +203

      Deniskl 15 сентября 2016, 22:13

      МЮ говнюки, деньги только из-за вас просрал!

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Deniskl 15 сентября 2016, 23:08

      Так кто же из вас го... , то самое слово?

      -1
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