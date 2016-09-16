Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Иштван Ковач
Материалы

Заря - Фенербахче

15.09.2016, Четверг, 20:00 мск Одесса, стадион Черноморец Трансляция: МАТЧ! АРЕНА Лига Европы, 1 тур Заря - Фенербахче
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фенербахче 6 4 1 1 8:6 +2 13
2. Манчестер Юн 6 4 0 2 12:4 +8 12
3. Фейеноорд 6 2 1 3 3:7 -4 7
4. Заря 6 0 2 4 2:8 -6 2
...
  • Читайте нас: 