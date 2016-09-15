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    Хавбек «Слована» Сикора забил самый быстрый гол в истории Лиги Европы

    В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Карабах» в родных стенах сыграл вничью со «Слованом» (2:2). Автором первого гола в составе гостей стал полузащитник Ян Сикора.

    Стоит отметить, что Сикора отличился уже на 9-й секунде встречи, забив самый быстрый гол в истории Лиги Европы. Предыдущим автором самого быстрого гола в турнире являлся хавбек «Севильи» Витоло, который отправил мяч в сетку ворот на 14-й секунде.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2016 19:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 15 сентября 2016, 20:29

      Конечно самый быстрый..сами себе привезли, он когда забивал особо и не напрягался)

      2
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 15 сентября 2016, 20:04

      молодец!!!

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