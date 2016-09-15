Хавбек «Слована» Сикора забил самый быстрый гол в истории Лиги Европы

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Карабах» в родных стенах сыграл вничью со «Слованом» (2:2). Автором первого гола в составе гостей стал полузащитник Ян Сикора.

Стоит отметить, что Сикора отличился уже на 9-й секунде встречи, забив самый быстрый гол в истории Лиги Европы. Предыдущим автором самого быстрого гола в турнире являлся хавбек «Севильи» Витоло, который отправил мяч в сетку ворот на 14-й секунде.