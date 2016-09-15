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    Караваев: «Неудачное выступление сборной России на Евро – стечение обстоятельств»

    Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев поделился мнением о выступлении сборной России на прошедшем чемпионате Европы во Франции.

    – После провального выступления на Евро болельщики подписывали петиции о роспуске сборной. Как относишься к подобным инициативам?

    – Это смешно. Как можно разогнать сборную? Можно набрать новых игроков, но почему все уверены, что сразу что-то поменяется? Я не считаю нашу сборную слабой. Хороший тренер, игроки выступают за «Зенит», ЦСКА. Для хороших результатов было все. Поэтому неудача — простое стечение обстоятельств. Вообще, у нас была очень сильная группа. Проходимая, но сильная. Крепкие словаки, Уэльс прошел далеко. Даже ничья с Англией нам не помогла.

    – Может, у нашей сборной мотивации не было? Пост Мамаева в Instagram, случай с Мамаевым и Кокориным в Монте-Карло. Это вообще нормально?

    – Как может не быть мотивации, если приезжаешь на такой турнир? Да, на фоне такого выступления команды неправильно было так поступать. Не очень красиво вышло, что все люди об этом узнали. Но когда люди в отпуске, не играют, они могут делать все, что хотят. Это мое мнение.

    Полностью интервью с Караваевым можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2016 13:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +15

      Черембас 15 сентября 2016, 14:37

      когда я был юношей мы на переулкев 9домом 2х этажных гоняли футбол,старшики гоняли а мы ждали когда кого нибудь возмут поиграть,в городе играли между предприятий и чел с вогонного депо приходил и набирал команду Играли все свои,я подрос и однажды на открытие зимниго мини футбола к нам приехала иркутская звезда они в первой лиге играли тогда и мы и по пенделям проиграли,они хвалили нас ,вот это дело случая они мастера а мы дворовая команда,и то они первые пендиль промазали,а наши футболисты зажрались и это однозначно 100%

      3
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 15 сентября 2016, 14:24

      Что за! Евро еще сколько раз будут с поминать! Это уже прошлое!

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 15 сентября 2016, 14:10

      Чёрный кот в автобус запрыгнул

      0
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      Рейтинг: +35

      Red Men 15 сентября 2016, 13:57

      Выступление не просто провальное, а отвратительное!

      Сборная оказалась просто не готова к такому уровню игры! Если раньше мы так скажем выезжали за счет эмоций, то сейчас у многих из наших и этого нет!

      Игроки во всех линиях вообще мертвые! Кроме вратарской (там вообще отдельная история)

      Если в 07-08 годах наши игроки пытались себя продать в европейские клубы, то ЭТИ уже смерились!!!!

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      Рейтинг: -6

      ХересБелорус 15 сентября 2016, 13:51

      Ага и Ростова в лч то же))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +35

      Red Men > ХересБелорус 15 сентября 2016, 13:59

      Ростов играет как может, с теми игроками которые есть.
      Я бы посмотрел на Зенит против Баварии, счет был бы такой же.

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      Рейтинг: -6

      ХересБелорус > Red Men 15 сентября 2016, 14:43

      Зенит на своем месте - играет с деревенскими командами в ле

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