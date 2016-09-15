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    ЦСКА впервые не проиграл в Германии в матче Лиги чемпионов

    ЦСКА в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов в гостях провел матч с «Байером» (2:2). Эта ничья стала для армейцев первой в череде поражений от немецких клубов на их полях в данном турнире. Ранее ЦСКА пять раз сыграл в гостях с командами Бундеслиги в рамках Лиги чемпионов, и каждый раз москвичи проигрывали.

    Матчи ЦСКА с клубами Германии на выезде в Лиге чемпионов:
    06.12.2006 «Гамбург» — ЦСКА — 3:2
    15.09.2009 «Вольфсбург» — ЦСКА — 3:1
    17.09.2013 «Бавария» — ЦСКА — 3:0
    10.12.2014 «Бавария» — ЦСКА — 3:0
    15.09.2015 «Вольфсбург» — ЦСКА — 1:0
    14.09.2016 «Байер» — ЦСКА — 2:2

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2016 06:14
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +192

      Жека 35 15 сентября 2016, 18:51

      Молодчики, а могли и вовсе наказать немцев. Чутка не хватило)

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 15 сентября 2016, 11:01

      Если по честному,то Байер начал выёживаться.Ну и получил.

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 15 сентября 2016, 11:00

      Конечно надо играть на равных. А то вышли будто Баварии. Как сравняли счет, так и игра пошла равная. А то вышли с трясущимися коленками

      0
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      Рейтинг: +751

      justozavr 15 сентября 2016, 10:30

      я еще жду того момента, когда конифей скатает сухарик! тоже неплохую серию прервёт

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос > justozavr 15 сентября 2016, 10:54

      что-то наш Игорек барахлит в лиге чемпионов

      1
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 15 сентября 2016, 10:06

      Молодцы! Думал добьют немцев)))

      2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 > TERIA-76 15 сентября 2016, 12:13

      а к тому и катилось. Если бы Лось (Ласина) поменьше выпендривался.

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 15 сентября 2016, 09:41

      ...браво! приятная неожиданность...

      3
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 15 сентября 2016, 09:41

      Победить на выезде,вот главная цель!
      Рос.Армия в Европе....надо побеждать!
      Докажем всем ,что выйти в плей-офф
      это ,что чихнуть 6 раз!

      1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 15 сентября 2016, 09:26

      Научились все таки немчуру не бояться. И характер есть .Молодцы.

      3
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Klaido 15 сентября 2016, 15:46

      иди дальше ржи... нет что б порадоваться успеху опять говно несешь

      -2
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Klaido 15 сентября 2016, 15:46

      на унитазе расслабляйся

      -2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 15 сентября 2016, 09:11

      Молодцы! Хороший камбек совершили в два мяча.

      5
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      Рейтинг: +98

      Victor1961 15 сентября 2016, 08:44

      Спасибо ребятам за интересный, зрелищный, сыгранный достойно матч! Надо же когда-то начинать и с немцами играть на равных!

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