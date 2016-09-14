Непомнящий: «В ЦСКА Новосельцеву было бы легче заиграть»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением относительно перехода защитника Ивана Новосельцева в «Зенит». Специалист подчеркнул, что если бы не лимит на легионеров, питерский клуб вряд ли бы заинтересовался футболистом.

«Тот факт, что «Зенит» купил Новосельцева, стал сюрпризом. Нет гарантий, что он заинтересовал бы Луческу, если бы не лимит. Мне кажется, в ЦСКА Ивану заиграть было бы легче. Для центрального защитника важно наладить взаимопонимание с партнерами, а в «Зените» многовато легионеров. Да и нет такого парня, как Вернблум, который постоянно помогает обороне, снимает нагрузку с защитников. Меня тревожит, впишется ли он вообще в конструкцию «Зенита». Не хотелось бы, чтоб сел на скамейку, и сборная потеряла бы одаренного защитника», – заявил Непомнящий.