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    Булыкин: «ЦСКА сыграет не хуже «Ростова», потому что хуже уже некуда»

    Бывший нападающий «Байера» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче между леверкузенским клубом и столичным ЦСКА. По мнению Булыкина, армейцы имею хорошие шансы на ничью,а также красно-синие сыграют лучше «Ростова», потому что хуже уже некуда.

    «Матч «Байер» – ЦСКА довольно интригующий. Интересно, как сыграют «армейцы» в Леверкузене под большим давлением со стороны соперника. Им будет сложно, потому что клубы из Германии яростно начинают выступления в еврокубках, тем более на своeм поле. ЦСКА сыграет с немецкой командой лучше «Ростова», потому что хуже уже некуда. Я играл в «Байере», но буду болеть за ЦСКА. Надеюсь на ничью, она станет для «армейцев» хорошим достижением. Голы будут, по одному точно забьют.

    В этом сезоне у ЦСКА хорошие шансы на выход из группы, всe им помогает: психологическое состояние, новый стадион, плюс у ребят набрался достаточный опыт. Если не выходить сейчас, то когда?», – заявил Булыкин.

    Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.09.2016 15:36
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 сентября 2016, 20:35

      Слуцкий сказал, что выход из группы не обязателен! А Ростов, что Ростов? Зенит своим баблом не одну команду развалил! Им Новосельце нужен, как корове седло! А Ростову уже наигрывать новую оборону времени не было! Да, и Кудряшов подвел! Но не в этом дело даже! Ростов получил "опыт" и это главное! Будет еще и ответный матч!

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 14 сентября 2016, 19:15

      через 2 недели у псв дома надо обязательно выигрывать,я думаю Бердыев их настроит на победу

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос 14 сентября 2016, 17:21

      Булыкин,Бубнов,Ловчев...ИКсперты....

      3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 17:18

      Выходить из группы можно и в следующем году, когда учтут опыт предыдущего сезона.

      0
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 14 сентября 2016, 17:02

      лучше, хуже... играть до упора и всё, если больше брать нечем!

      2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 14 сентября 2016, 17:01

      Буханкин ! Ты,как старожил Байера, вечером по скайпу ,на пальцах,втолковывай Слуцкеру,что Земля не имеет форму чемодана и что мячик надо подальше на трибуны выбивать.

      1
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 14 сентября 2016, 16:42

      Будет ничья)))

      0
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      Рейтинг: +104

      M.B. 14 сентября 2016, 16:16

      "Хуже уже некуда"
      Комментатор хренов.
      Да ты себя вспомни как ты играл!
      Вот уж точно хуже некуда.

      1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > M.B. 14 сентября 2016, 16:37

      пинайся давай лошадь. Лучше Булыкина читать, чем старого маразматика Ловчева и тому подобных.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > M.B. 14 сентября 2016, 19:48

      Почему же? Со Швейцарией и Грузией очень даже неплохо сыграл, помнишь?

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 14 сентября 2016, 15:57

      Рома Цска например вспомним))) пять засадили с муса думбия а у ростова состав как они двое получали

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 14 сентября 2016, 15:45

      Умник,блин.У Баварии любой игрок стоит как весь Ростов.(Я имею ввиду город)

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 14 сентября 2016, 17:17

      Область забыл, на сдачу.

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 14 сентября 2016, 18:23

      )))

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