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    Бубнов: «ЦСКА должен делать выводы из своих предыдущих выступлений в Лиге чемпионов»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от старта в Лиге чемпионов московского ЦСКА. Напомним, армейцы сыграют против «Байера», матч начнется в 21:45 по московскому времени.

    «По сравнению с «Ростовом» задача армейцев выглядит проще. Все-таки «Байер» — это не «Бавария». ЦСКА — опытная и сыгранная команда, которая уже который год выступает в одном составе и постоянно играет в Лиге чемпионов. У москвичей есть шансы побиться с леверкузенцами и добиться приемлемого результата в гостях. Если ЦСКА не проиграет на выезде, это будет хорошим результатом.

    Такая опытная команда как ЦСКА должна делать выводы из своих предыдущих выступлений в Лиге чемпионов. У армейцев точно не будет никакого мандража, так как они уже не раз выступали на таком уровне. Опыт позволяет им играть уверенно и спокойно. Правда, если раньше в матчах Лиги чемпионов вся надежда была на скорость Мусы в контратаках, то теперь с Траоре на острие на быстрые выпады рассчитывать будет сложно», – заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    14.09.2016 12:30
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 14 сентября 2016, 17:30

      Ничейка на выезде бы устроила.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 14 сентября 2016, 15:57

      продует

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Артемка 82 14 сентября 2016, 15:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если уж Ростов обыгрывал Коней дома со счетом 2-0, то Байер проедится не хуже!
      мой прогноз 4 - ооооо

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 14 сентября 2016, 15:17

      смешались в кучу кони,люди

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 14:40

      Все выводы были сделаны по итогам сезона. Что могли то и сделали. Сейчас то каких выводов дядя ждёт? Будут бороться так как могут на данный момент

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 14 сентября 2016, 14:30

      главное чтобы вася в своё удовольствие не заиграл,как было с ромой в риме

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 14 сентября 2016, 14:02

      ЦСКА надо состав обновлять,выводы делать и так умеют хорошо.
      Надеюсь после сдачи стадиона в эксплуатацию будет попроще.

      2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 14 сентября 2016, 13:21

      Да толку какие выводы,если в нападении зияет дыра,а в защите не дай Бог травма и будет караул(хотя и так против шустрых команд в лч караул)

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 14 сентября 2016, 13:08

      ну его на фиг этого Бубнова УДАЧИ ЦСКА!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      Kuhonnik 14 сентября 2016, 12:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Делать выводы надо после матча Бавария-Ростов Конифееву!

      -5
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > Kuhonnik 14 сентября 2016, 13:14

      А какая связь между Бавария-Ростов и Акинфеевым???

      1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > SunRomeS 14 сентября 2016, 13:21

      Видимо,никакой)

      1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > SunRomeS 14 сентября 2016, 14:23

      он глупой_

      0
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