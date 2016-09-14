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    Расходы на чемпионат мира-2018 увеличены на 1,4 миллиарда

    Согласно постановлению правительства «О внесении изменений в Программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу», расходы на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года увеличены на 1,4 миллиарда рублей.

    Расходы на реализацию программы увеличились с 618 миллиарда 265,6 миллионов до 619 миллиардов 670,5 миллионов рублей. Согласно документу, 331 миллиард 279 миллионов будет выделено из федерального бюджета, 92 миллиарда 212,2 миллиона – из региональных бюджетов, 196 миллиардов 179,3 миллиона – юридическими лицами.

    Источник: ТАСС

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    14.09.2016 12:16
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 21 сентября 2016, 00:14

      'это не цифры

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Андрей32 18 сентября 2016, 21:29

      Расходы на пенсии, зарплаты учителям и врачам, строительство детских садов, школ и больниц уменьшены на 1,4 миллиарда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 14 сентября 2016, 13:16

      И это только за счёт зенит-арены...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 14 сентября 2016, 13:15

      "Друзья мои! Ну не могу же я положить столько денег себе в карман. Нет, бл., могу и положу", - сказал Мудко.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 14 сентября 2016, 13:11

      Кто то дачу не достроил?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 14 сентября 2016, 12:58

      Я б офигел, если бы было наоборот...расходы сократились и эти деньги вернули в федеральный и региональный бюджет, и лицам, которые эти налоги платили.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 12:45

      По-любому надо ещё увеличивать! Каждый месяц! А то всем не хватит!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 14 сентября 2016, 12:43

      это ни что

      -1
      Ответить
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