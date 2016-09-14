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    ЦСКА стартует в Лиге чемпионов матчем с «Байером» в Леверкузене

    В среду, 14 сентября, второй российский клуб начнет свое шествие в Лиге чемпионов. Столичный ЦСКА стартует в группе Е матчем на выезде против «Байера». Все российские болельщики ждут более яркого матча в исполнении московского клуба, чем это было вчера во встрече «Баварии» и «Ростова».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 21:45. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2016 20:38
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +332

      семечкин 14 сентября 2016, 23:35

      молодцы армейцы!!!!

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 14 сентября 2016, 22:52

      хороший футбольный день

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 22:45

      Начали позорно, продолжили задорно. посомтрим что будет во втором тайме

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1381

      marslond 14 сентября 2016, 22:16

      Позорная ошибка судьи в при 1 голе.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +759

      sevsor 14 сентября 2016, 22:15

      Впечатление такое, что нашим командам абсолютно похрен проиграют они или выиграют, что за них переживает огромная страна, как смотрится их игра...вышли, поприсутствовали, для вида побегали разминочным шагом, свалили - деньги и так заплатят. Что сейчас происходит на игре с "Байером" стыдно смотреть - безволие, безголовость и отсутствие мастерства(( Противно смотреть, выключил телевизор, надо поберечь нервы...

      -1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 14 сентября 2016, 22:13

      Почему гинер не может купить пару хороших защитников... Ну это ж убожество полное

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > mihail200606 14 сентября 2016, 22:44

      потому что русских защитников нет, а иностранные теперь очень дорого стоят

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 14 сентября 2016, 22:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Думается мне,что под Слуцким кресло затрещит.Мне кажется он не усидит на нем этот сезон!!

      -4
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      Рейтинг: -1

      Эрнесто Че 14 сентября 2016, 22:08

      а знаете почему Канифеев лошара, потому что он - ИИИИИИИИИИИгоооооооооооооорь

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 22:06

      Приехали бля за победой! Тут от полного пзора ноги бы унести! Топ-клуб бля. Какая им сборная! Позор нашей футбольной страны!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1

      Эрнесто Че 14 сентября 2016, 22:04

      Ну что, кони, смеялись над Ростовом....Получите....
      Но вчера-то великая Бавария была, а сегодня с раный Байер

      -1
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