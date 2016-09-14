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    Роджерс: «Разгром от «Барселоны» не является позором»

    Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс не считает разгромный результат в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов от «Барселоны» позорным.

    «Это поражение – не позор. «Барселона» громила и куда более сильные клубы, чем мы. Но сегодня для нас выдался один из самых тяжелых дней. В «Барселоне» собраны игроки мирового класса. И они показали свое высокое мастерство.

    Что касается наших игроков, то участие в Лиге чемпионов – это прекрасная школа. Не думаю, что они испугались, мне показалось, что они были уверены в себе. Результат разочаровывает, но я не могу требовать от них большего, особенно учитывая наш сложный тяжелый календарь», – сказал Роджерс.

    Матч «Барселона» – «Селтик» закончился со счетом 7:0.

    Источник: BBC

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    14.09.2016 10:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 14 сентября 2016, 18:09

      глаза барсу расскрыла алавес вот они очухались

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 14 сентября 2016, 14:05

      Реал даже 15 от барсы пропускал непережевай... челси 10 и тд

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 сентября 2016, 13:07

      Какой позор?!....это спортивная игра и в ней были неравные соперники, выиграли сильнейшие...самое главное они дошли до этих игр и это тоже небольшой успех))

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 11:50

      В Шотландии не позор, а у нас позор, бедный Ростов зачморили уж дальше некуда

      -1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Фан666 14 сентября 2016, 14:06

      С доходам Ростова и зарплата игроков цска зенит на выживание играли бы

      1
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      Рейтинг: +51

      Денчик34 14 сентября 2016, 11:20

      молодцы !!!! показали характер

      -2
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