Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Симеоне: «Коллектив «Атлетико» воодушевляет меня»

    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне признался, что остался доволен минимально победой своего коллектива в выездном матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ.

    «Мы хорошо начали эту игру. Знали, что соперник будет играть по схеме 5-4-1. У меня остались положительные впечатления от игры.

    Могу сказать, что я сейчас именно там, где и хочу быть. Люблю «Атлетико», этот коллектив воодушевляет меня. Наши болельщики не перестают верить в команду, постоянно поддерживают всех нас», – сказал Симеоне.

    Матч ПСВ – «Атлетико» закончился со счетом 0:1. Единственный гол в этой встрече на счету Сауля.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2016 06:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11