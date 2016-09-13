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    Михайличенко: «Ничья в матче с «Наполи» будет хорошим результатом для киевского «Динамо»

    Спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи». По словам функционера, киевлян в матче с неаполитанцами устроит ничья.

    «Я следил за игрой «Наполи», и команда произвела на меня хорошее впечатление. Думаю, что они являются фаворитами нашей группы. Для «Динамо» ничья в предстоящей игре будет хорошим результатом, хотя, безусловно, футболисты оставят на поле все силы и постараются показать красивую игру», – заявил Михайличенко.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    13.09.2016 17:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 16 сентября 2016, 22:48

      КОГДА ВЫ ЭТОТ ЗАГОЛОВОК УБЕРЁТЕ?...ДУМАЮ НЕ ОДНОМУ МНЕ ГЛАЗА МОЗОЛИТ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      druga7 13 сентября 2016, 23:49

      Оставили.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 13 сентября 2016, 19:33

      драть макароны 3-0 и всё!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      Axidan 13 сентября 2016, 18:34

      какая ничья? что за настрой? только победа!

      1
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