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    Фигу: «В «Барселоне» мне удалось стать тем, кем я был как профессионал»

    Бывший полузащитник«Барселоны» и мадридского «Реала» Луиш Фигу отметил, что не намерен отрицательно высказываться в адрес каталонского клуба, о котором у португальца лишь положительные воспоминания.

    «Вы не услышите от меня отрицательных слов о «Барселоне». Не имеет значения, как я завершил в этой команде карьеру. Я провел замечательные годы в каталонском клубе, за которые смог значительно прогрессировать. В «Барселоне» мне удалось стать тем, кем я был как профессионал. Только хорошо вспоминаю о команде», – заявил Фигу.

    Источник: AS

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    13.09.2016 11:57
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