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    Кураньи рекомендовал «Ростову» сыграть в атакующий футбол с «Баварией»

    Бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи считает, что «Ростову» в предстоящем матче с «Баварией» в рамках 1-го группового этапа Лиги чемпионов следует отказаться от оборонительного футбола и сделать ставку на атаку.

    «Во главе российской команды очень опытный специалист, кое-чего действительно добился с этим клубом... Естественно, я «Баварию» атаковал бы. Да, каждый, кто так поступает, рискует, но порой за этот риск и вознаграждается. В футболе все бывает», – заявил Кураньи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.09.2016 08:26
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 13 сентября 2016, 20:27

      Ростову удачи сегодня!

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 сентября 2016, 13:43

      Засланный казачок... Не будем забывать что он немец по крови и само собой желает успеха Баварии... Только игрой в своём стиле Ростов может попытаться чего-то добиться в этом матче.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +390

      fantom23 13 сентября 2016, 13:29

      Кевин- Андерсен =))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      agrmark 13 сентября 2016, 12:51

      У Ростова шансы невелики (их вообще нет)!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 13 сентября 2016, 12:25

      - "но порой за этот риск и вознаграждается".
      А порой с треском проигрываешь. С кем играть в атакующий футбол? С Баварией? Да ты пива перепил, Кевин!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      melnicn 13 сентября 2016, 12:04

      4-0

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 сентября 2016, 12:01

      То есть "застрелиться", что бы долго не мучиться.

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 13 сентября 2016, 11:27

      Если Ростов проиграет 0-2, может считать себя героем))

      -1
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      Рейтинг: +18

      Пабло6 13 сентября 2016, 10:37

      да будет так

      -1
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      Рейтинг: +585

      tilvan 13 сентября 2016, 10:24

      ну да, защиты нет
      вместо них напов и шашки наголо

      1
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