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    Решко: «Я понимаю Срну, но оправдать не могу»

    Бывший руководитель КДК ФФУ Стефан Решко рассказал о том, как может быть наказан хорватский защитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна за перебранку с арбитром после матча с киевским «Динамо» (1:1).

    «Думаю, что три матча дисквалификации Срне дадут, хотя, возможно, наказание будет другим. Но оно точно будет. Я его понимаю, но оправдать такие действия не могу. Это нарушение правил», – прояснил ситуацию Решко.

    Напомним, ранее стало известно, что защитник и капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна не сможет помочь своей команде в ближайшее время из-за травмы приводящей мышцы бедра.

    Источник: ua.tribuna

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    12.09.2016 11:06
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