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    Марио Фернандес: «Чудесное ощущение, когда стадион полностью заполняется»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился впечатлениями о домашней победе над «Тереком» (3:0), а также рассказал об атмосфере на новом стадионе «Арена ЦСКА».

    «Свершилось! Мы так долго этого ждали, наши желания наконец-то воплотились в реальность. Великолепный стадион, прекрасная атмосфера. Мы добились победы, что вдвойне приятно. ПФК ЦСКА обрел свой новый дом, все прошло великолепно. Чудесное ощущение, когда стадион полностью заполняется, и болельщики тебя гонят вперед с первой до последней минуты! Ты чувствуешь их дыхание, поддержку. Это непередаваемое ощущение радости», – заявил футболист.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    11.09.2016 16:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1811

      gor77 11 сентября 2016, 17:48

      Новоселье состоялось!

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      Рейтинг: +148

      lex_ex 11 сентября 2016, 17:37

      Спасибо за яркую и отличную игру и победу!!!

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