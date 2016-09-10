ЦСКА – «Терек». Все голы

Хорошая игра!!!
В матче шестого тура РФПЛ между ЦСКА разгромил «Терек» со счетом 3:0. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Траоре, 26;
2:0 – Траоре, 38.
3:0 – Страндберг, 77.
В матче шестого тура РФПЛ между ЦСКА разгромил «Терек» со счетом 3:0. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Траоре, 26;
2:0 – Траоре, 38.
3:0 – Страндберг, 77.
Хорошая игра!!!
От стадиона если честно ожидал большего! а это они с Тереком играли??? Либо договорной матч либо Терек сегодняшний соответствует уровню ПФЛ! Ставлю на кошелёк гинера )))
Стопроцентный пёс (dog), но это между нами...Праздник стадиона, Москва снова родилась, Народ и армия - едины, и т.п. Но! Должна быть и нормальная позиция перед игрой с "зарубежными партнёрами", которые там у себя тоже мышцой игранули. Типа, вдруг соперник укакается ? Но победит лучший! Удачи, Клуб Моей Армии!!!
"ЦСКА" - "флажок", - значок на булавке, я цеплял себе на майку ещё в 71-м году. Забавно, но тогда и представить себе не мог, что среди армейцев будут чернокожие иностранцы, забивающие голы сибирским, чеченским или самарским пацанам... Хотелось бы посмотреть снова матчи чисто ЦСКА-Шахтёр... ЦСКА- ДинамоТБ, ЦСКА- Динамо К. Вот ЛЧ представляет шанс - даёшь Динамо Киев! Но через аспирин. Удачи!
Байер заждался уже, пора пролететь
Как же стыдно смотреть такую игру а судья вообще поехал .у торгашей и так преимущество но он упорно отрабатывает свои копейки.Вообщем не праздник а стыдоба.
Красава Траоре так держать !
Слов нет, праздник должен быть при любом судейско-игровом раскладе! Такие армейцы забивают! Такой стадион вырос на месте торгашеского болота! С новосельем, ЦСКА! И с Днём Рождения, Республика Москва! Терек - баркалла за игру! С ув.
поздравляю)) с этой победой)) красивые голы) да и на новом стадионе
ого, адекватный болельщик спартака существует)
Посмотрим, какие пельменьи слепит Спартак на День Рождения Москвы! Вперёд, народная команда! Ха!
Теперь ты, как не знал, теперь и вообще будешь не знатьь ничего ))))
отлично! красно-синие вперед!!!!!