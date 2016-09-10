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    ЦСКА – «Терек». Все голы

    В матче шестого тура РФПЛ между ЦСКА разгромил «Терек» со счетом 3:0. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.

    1:0 – Траоре, 26;

    2:0 – Траоре, 38.

    3:0 – Страндберг, 77.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2016 22:43
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 11 сентября 2016, 01:46

      Хорошая игра!!!

      2
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 10 сентября 2016, 23:07

      От стадиона если честно ожидал большего! а это они с Тереком играли??? Либо договорной матч либо Терек сегодняшний соответствует уровню ПФЛ! Ставлю на кошелёк гинера )))

      -2
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > 4agaaa 10 сентября 2016, 23:18

      Стопроцентный пёс (dog), но это между нами...Праздник стадиона, Москва снова родилась, Народ и армия - едины, и т.п. Но! Должна быть и нормальная позиция перед игрой с "зарубежными партнёрами", которые там у себя тоже мышцой игранули. Типа, вдруг соперник укакается ? Но победит лучший! Удачи, Клуб Моей Армии!!!

      -1
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      Рейтинг: +11

      Дэс > vit1903 10 сентября 2016, 23:37

      Мудило по жизни не армейское уже давно ты, как можно говорить о своём клубе, который уже давно не клуб... который ничего честно не выигрывал и ничего не добивался... засунь свои кубки себе глубоко сам знаешь куда, успехов!

      -3
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > vit1903 10 сентября 2016, 23:38

      "ЦСКА" - "флажок", - значок на булавке, я цеплял себе на майку ещё в 71-м году. Забавно, но тогда и представить себе не мог, что среди армейцев будут чернокожие иностранцы, забивающие голы сибирским, чеченским или самарским пацанам... Хотелось бы посмотреть снова матчи чисто ЦСКА-Шахтёр... ЦСКА- ДинамоТБ, ЦСКА- Динамо К. Вот ЛЧ представляет шанс - даёшь Динамо Киев! Но через аспирин. Удачи!

      2
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > Дон Посей 11 сентября 2016, 15:56

      У Спартака или кого-то еще, кроме Краснодара, я смотрю куча забивных НАПОВ))))))))))) где они наше богатсво для сборной???

      0
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      Рейтинг: +49

      Kuhonnik 10 сентября 2016, 23:06

      Байер заждался уже, пора пролететь

      2
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 10 сентября 2016, 23:03

      С победой на своем поле!! Главное напы разыгрались и игра пошла!!

      -1
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      Рейтинг: +76

      takca 10 сентября 2016, 22:18

      Как же стыдно смотреть такую игру а судья вообще поехал .у торгашей и так преимущество но он упорно отрабатывает свои копейки.Вообщем не праздник а стыдоба.

      0
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > takca 10 сентября 2016, 22:39

      а не пошел бы ты нахуй)

      -3
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      Рейтинг: +11

      Дэс > Mirak92 10 сентября 2016, 23:48

      Лучше ты, впрочем, как и всегда!

      0
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      Рейтинг: +76

      takca > Mirak92 11 сентября 2016, 18:51

      Если я пойду туда то очевидно чтоты торгаш очнь хорошо знаешь туда дорогу.Щенок.

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 10 сентября 2016, 21:51

      Красава Траоре так держать !

      0
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 10 сентября 2016, 21:49

      Слов нет, праздник должен быть при любом судейско-игровом раскладе! Такие армейцы забивают! Такой стадион вырос на месте торгашеского болота! С новосельем, ЦСКА! И с Днём Рождения, Республика Москва! Терек - баркалла за игру! С ув.

      5
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      Рейтинг: +11

      Дэс 10 сентября 2016, 21:40

      Мда... Навоз, навозом...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 10 сентября 2016, 21:38

      поздравляю)) с этой победой)) красивые голы) да и на новом стадионе

      2
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      ...
      Рейтинг: +63

      barca9651 > spartak_88 10 сентября 2016, 21:40

      ого, адекватный болельщик спартака существует)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > barca9651 10 сентября 2016, 21:43

      а ты не знал?? что такие есть?

      3
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      ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 > barca9651 10 сентября 2016, 21:43

      теперь ты видел все))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > spartak_88 10 сентября 2016, 21:53

      Посмотрим, какие пельменьи слепит Спартак на День Рождения Москвы! Вперёд, народная команда! Ха!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +11

      Дэс > spartak_88 10 сентября 2016, 23:50

      Теперь ты, как не знал, теперь и вообще будешь не знатьь ничего ))))

      -3
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      ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 > Дэс 11 сентября 2016, 01:27

      эмм ты хоть читал что я написал?? эт я обращался к barca9651 )) мда

      2
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      Рейтинг: +237

      CSKA_Michael 10 сентября 2016, 21:36

      отлично! красно-синие вперед!!!!!

      -2
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