ЦСКА – «Терек». Все голы

В матче шестого тура РФПЛ между ЦСКА разгромил «Терек» со счетом 3:0. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.

1:0 – Траоре, 26;

2:0 – Траоре, 38.

3:0 – Страндберг, 77.