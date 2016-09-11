Амисулашвили завершил карьеру в сборной Грузии из-за оскорблений болельщиков

34 года...Дембель! Можно ехать тренировать те же Крылья Советов, может южного огня добавит...
Бывший защитник «Крыльев Советов» Александр Амисулашвили принял решение прекратить выступления за сборную Грузии из оскорблений со стороны болельщиков. Отметим, что 34-летний футболист выступал за национальную команду с 2002 года.
«Для меня очень непросто делать подобное заявление, но я думаю, что всему свое время и сейчас самый подходящий момент, чтобы попрощаться с национальной командой Грузии и перейти в ряды болельщиков.
Я всегда был сторонником здоровой критики. Но в последнее время критические высказывания перешли все границы и переросли в прямые оскорбления, что является недопустимым. Подобные высказывания негативно отразились на мне и моей семье», – сказал Амисулашвили.