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    Амисулашвили завершил карьеру в сборной Грузии из-за оскорблений болельщиков

    Бывший защитник «Крыльев Советов» Александр Амисулашвили принял решение прекратить выступления за сборную Грузии из оскорблений со стороны болельщиков. Отметим, что 34-летний футболист выступал за национальную команду с 2002 года.

    «Для меня очень непросто делать подобное заявление, но я думаю, что всему свое время и сейчас самый подходящий момент, чтобы попрощаться с национальной командой Грузии и перейти в ряды болельщиков.

    Я всегда был сторонником здоровой критики. Но в последнее время критические высказывания перешли все границы и переросли в прямые оскорбления, что является недопустимым. Подобные высказывания негативно отразились на мне и моей семье», – сказал Амисулашвили.

    Источник: Facebook.com

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    11.09.2016 12:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 11 сентября 2016, 16:20

      34 года...Дембель! Можно ехать тренировать те же Крылья Советов, может южного огня добавит...

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 сентября 2016, 13:09

      За кого только не играл, блин, более-менее за Спанч.

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