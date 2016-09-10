Роналду: «У Хави нет «Золотого мяча», и он играет в Катаре»

Про популярность в интернете, это конечно не понятно к чему?!?
Но эти ля-ля-ля про лучшего игрока на планете точно НЕ ПЛЮС для Хави... без Хави хрен бы что получилось у Месси... это Месси должен говорить: "я такой супер игрок потому что мне повезло играть в одно время в одной команде с лучшими футболистами". А кто лучше Месси или Роналду - пускай они доказывают, а не футбольные эксперты!
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал высказывание Хави о том, что португальцу «не повезло играть в одно время с лучшим футболистом».
«Я самый популярный игрок в Интернете. Когда кто-то хочет попасть на обложки, то говорят обо мне.
Мне все равно, что Хави про меня сказал. Он играет в Катаре. Он выиграл все, но у него нет «Золотого мяча», – сказал Роналду.