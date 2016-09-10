Роналду: «У Хави нет «Золотого мяча», и он играет в Катаре»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал высказывание Хави о том, что португальцу «не повезло играть в одно время с лучшим футболистом».

«Я самый популярный игрок в Интернете. Когда кто-то хочет попасть на обложки, то говорят обо мне.

Мне все равно, что Хави про меня сказал. Он играет в Катаре. Он выиграл все, но у него нет «Золотого мяча», – сказал Роналду.