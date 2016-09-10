Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду: «У Хави нет «Золотого мяча», и он играет в Катаре»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал высказывание Хави о том, что португальцу «не повезло играть в одно время с лучшим футболистом».

    «Я самый популярный игрок в Интернете. Когда кто-то хочет попасть на обложки, то говорят обо мне.

    Мне все равно, что Хави про меня сказал. Он играет в Катаре. Он выиграл все, но у него нет «Золотого мяча», – сказал Роналду.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2016 21:11
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 12 сентября 2016, 00:28

      Про популярность в интернете, это конечно не понятно к чему?!?

      Но эти ля-ля-ля про лучшего игрока на планете точно НЕ ПЛЮС для Хави... без Хави хрен бы что получилось у Месси... это Месси должен говорить: "я такой супер игрок потому что мне повезло играть в одно время в одной команде с лучшими футболистами". А кто лучше Месси или Роналду - пускай они доказывают, а не футбольные эксперты!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      BarcaForca 11 сентября 2016, 13:43

      Я самый популярный игрок в Интернете - РЖАКА КАПЕЦ. Да великий он игрок никто не спорит. Только Хави такой же Великий. А про благотворительность ребята нам о каждом игроке не пишут, Я думаю все они занимаются ею т.к. для них это копейки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 11 сентября 2016, 11:58

      чувствуется что парень с комплексами. Хави тоже не повезло...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 11 сентября 2016, 09:19

      Настроил многих против себя... А между тем,он вне футбола не только для журналов снимаеться... Только для больных раком 300 тысяч... Не каждому дано...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 11 сентября 2016, 06:01

      В том то и дело , что "В ИНТЕРНЕТЕ"... медийный человек, распиаренный , потому что никто из других игроков не следит за своей статистикой в интернете как Роналду...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 11 сентября 2016, 02:15

      Пусть припидоренный этот мяч себе в пукан всунет.Даже в финале евро его заслуг нет.Так что не надо ла ла.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +617

      nelez > mutabor0992 11 сентября 2016, 09:52

      Он один тащил сб. Португалию до финала. Запомни матч с шведами его хет трик вывел Португалию в группу.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > nelez 11 сентября 2016, 15:42

      чегооо) причем тут шведы? и вообще, это отбор на чм был. да и шведы твои знатно ноги тогда раздвинули.
      чего он один тащил? а кто в 1/8, в 1/4 евро голы забивал, благодаря которым они не пролетели? один от тащит, насмешил)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 > nelez 12 сентября 2016, 02:58

      Тащил...Только в какую сторону?Тоже мне эксперт епт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      O"Gus-Hid 11 сентября 2016, 00:12

      Роналду никому ничего доказывать не надо , в том числе и Хави ! Статистика говорит сама за себя !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos 11 сентября 2016, 00:02

      Ну,тут просто Криня уже всех запарил,футболист который радуется что он на обложке журнала,а Месси типа нету,то он получается круче :D Криня из тех людей,кого портят деньги.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 10 сентября 2016, 23:31

      Выебнулся зализаный... еще жопой пусть помереется, у кого дырка в пукане больше

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > AZ 10 сентября 2016, 23:47

      так там у него, без вариантов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 10 сентября 2016, 23:14

      Пригорело)))))

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11