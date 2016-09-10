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    Моуринью: «Вы хотите боя в духе Брук против Головкина, но это не про нас с Гвардиолой»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пообщался с журналистами перед матчем с «Манчестер Сити», который пройдет в рамках 4-го тура АПЛ. Напомним, что встреча состоится сегодня. Начало матча в 14:30 по мск.

    «Вы хотите, чтобы встреча «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» была похожа на бой Брука против Головкина, но это не про нас с Гвардиолой. Это не наше личное противостояние, а не противостояние команд. У нас нормальные отношения. Возможно, на бровке могут быть эмоции, но в жизни все нормально», – заявил он в интервью Manchester Evening News.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2016 10:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 10 сентября 2016, 22:07

      Головкин раз..бёт Брука приятного просмотра

      0
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    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 10 сентября 2016, 14:21

      знает что его размажут прикидивится

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +47

      89388900185 10 сентября 2016, 13:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      МОУР РАЗМАЖЕТ ГВАРДИОЛУ

      -5
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      ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > 89388900185 10 сентября 2016, 15:12

      Кишка у него тонка........недотренер .

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 10 сентября 2016, 12:22

      А как же крови и зрелищ манчестерскому честному народу?)))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 10 сентября 2016, 12:20

      хорошое сравнение)

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 10 сентября 2016, 12:14

      а было бы интересно глянуть....

      -3
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    • ...
      Рейтинг: -111

      Анатолий Одинец 10 сентября 2016, 10:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      фывапролдждлорпавыф

      -11
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Анатолий Одинец 10 сентября 2016, 12:22

      С бодуна?))

      2
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