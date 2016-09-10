Лапорта: «Санкции в отношении «Реала» и «Атлетико» лично мне не кажутся мне чрезмерными»

как санкции против Барсы так все глорики Реала хлопают в ладоши утверждая что все по праву! А вот когда применяют те же санкции против Реала эти же глорики начинают возмущаться мол, это Королевский клуб как так то?!!! ))))))))))
Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта не считает, что санкции ФИФА к мадридским «Реалу» и «Атлетико» являются необоснованными.
«Санкции в отношении «Реала» и «Атлетико» лично мне не кажутся мне чрезмерными. В конце концов, это определeнный период, когда клубам запрещено регистрировать новых игроков. То же самое произошло и с «Барселоной», – сказал он.
Напомним, что клубам запретили регистрацию новичков в течение двух трансферных периодов.