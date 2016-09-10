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    Лапорта: «Санкции в отношении «Реала» и «Атлетико» лично мне не кажутся мне чрезмерными»

    Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта не считает, что санкции ФИФА к мадридским «Реалу» и «Атлетико» являются необоснованными.

    «Санкции в отношении «Реала» и «Атлетико» лично мне не кажутся мне чрезмерными. В конце концов, это определeнный период, когда клубам запрещено регистрировать новых игроков. То же самое произошло и с «Барселоной», – сказал он.

    Напомним, что клубам запретили регистрацию новичков в течение двух трансферных периодов.

    Источник: Marca

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    10.09.2016 08:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 10 сентября 2016, 20:02

      как санкции против Барсы так все глорики Реала хлопают в ладоши утверждая что все по праву! А вот когда применяют те же санкции против Реала эти же глорики начинают возмущаться мол, это Королевский клуб как так то?!!! ))))))))))

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