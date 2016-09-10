Лапорта: «Санкции в отношении «Реала» и «Атлетико» лично мне не кажутся мне чрезмерными»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта не считает, что санкции ФИФА к мадридским «Реалу» и «Атлетико» являются необоснованными.

«Санкции в отношении «Реала» и «Атлетико» лично мне не кажутся мне чрезмерными. В конце концов, это определeнный период, когда клубам запрещено регистрировать новых игроков. То же самое произошло и с «Барселоной», – сказал он.

Напомним, что клубам запретили регистрацию новичков в течение двух трансферных периодов.