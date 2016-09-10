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    Лига 1. «Бордо» в большинстве обыграл «Лион» и вышел на первое место

    В матче четвертого тура Лиги 1 «Бордо» одолел «Лион» со счетом 2:1. В первые полчаса команды обменялись голами Алдо Калулу и Малькома, а вскоре после удаления Максима Гоналона в середине второго тайма Грегори Сертич забил победный гол. Окончательный счет установил в концовке Жереми Менез.

    После четырех матчей «Бордо» имеет девять очков и находится на промежуточном первом месте. «Лион» остался на шестой строчке с шестью баллами.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 4-й тур

    Лион – Бордо – 1:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Калулу, 2; 1:1 – Мальком, 33; 1:2 – Сертич, 72; 1:3 – Менез, 90.

    Удаление: Гоналон, 67 – нет.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2016 19:56
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