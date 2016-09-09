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    Данильянц: «Было боевое крещение для новичков, они могут считать себя мужиками»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц в эфире канала «Наш футбол» оценил игру своих подопечных в матче шестого тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

    «Это было боевое крещение для всех новичков, очень рад, что ребята на характере сумели добиться победы в тяжелой игре. Все новички «Ростова» могут считать себя мужиками после сегодняшнего матча.

    Безусовно, защита – это наша самая мощная линия, и для того, чтобы оборона хорошо играла, нужно восстановить ее целостность», – сказал Данильянц.

    За ростовчан в этой встрече дебютировали защитники Папа Гуйе и Миха Мевля, а также полузащитник Андрей Препелицэ, чей гол стал победным.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2016 22:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 9 сентября 2016, 23:26

      Удачи, Иван Альбертович!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +332

      семечкин 9 сентября 2016, 22:20

      вратарю нельзя подсказать, чтоб играл не внутри ворот, а снаружи???
      а то мужик-то мужик, а в сетке ворот путается....

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