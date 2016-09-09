Луческу: «Зениту» нужна свежая кровь. Шаг за шагом будем вливать ее»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал итоги летней трансферной кампании петербургского клуба, отдельно высказав мнение о приобретении защитника Ивана Новосельцева из «Ростова».

«Раз Новосельцев находится в «Зените», то, наверное, он хороший футболист. Я верю в него. С первого дня в команде я думаю о том, чтобы в центре обороны у нас был россиянин. Хорошо, что мы осуществили такой трансфер. Это позволяет нам иметь больше вариантов при формировании состава.

У меня есть команда, с которой я работаю и с которой должен добиваться высоких результатов. Я с самого начала говорил, что хочу сперва изучить возможности имеющихся в «Зените» игроков и только потом буду делать какие-то предложения по новичкам. Конечно, не ожидал, что мы потеряем двух ведущих футболистов: Халка и Гарая. Когда подписывал контракт, надеялся, что они останутся. Но отказать им было невозможно. Тут нужно учитывать интересы как игроков, так и клуба. Я уже не раз подчеркивал, что не хочу, чтобы «Зенит» зависел от того или иного футболиста. Мы строим командную игру. Хотелось видеть в «Зените» еще двоих молодых ребят. Пока не получилось дополнить ими состав. Надеюсь, это произойдет зимой или будущим летом. Прошел цикл в четыре-пять лет, команде нужна свежая кровь. Мы будем пытаться вливать ее, но делать будем это внимательно, шаг за шагом, чтобы не страдал результат», – заявил Луческу.