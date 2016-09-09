Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Луческу: «Зениту» нужна свежая кровь. Шаг за шагом будем вливать ее»

Луческу: «Зениту» нужна свежая кровь. Шаг за шагом будем вливать ее»

9 сентября 2016, 12:19
8

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал итоги летней трансферной кампании петербургского клуба, отдельно высказав мнение о приобретении защитника Ивана Новосельцева из «Ростова».

«Раз Новосельцев находится в «Зените», то, наверное, он хороший футболист. Я верю в него. С первого дня в команде я думаю о том, чтобы в центре обороны у нас был россиянин. Хорошо, что мы осуществили такой трансфер. Это позволяет нам иметь больше вариантов при формировании состава.

У меня есть команда, с которой я работаю и с которой должен добиваться высоких результатов. Я с самого начала говорил, что хочу сперва изучить возможности имеющихся в «Зените» игроков и только потом буду делать какие-то предложения по новичкам. Конечно, не ожидал, что мы потеряем двух ведущих футболистов: Халка и Гарая. Когда подписывал контракт, надеялся, что они останутся. Но отказать им было невозможно. Тут нужно учитывать интересы как игроков, так и клуба. Я уже не раз подчеркивал, что не хочу, чтобы «Зенит» зависел от того или иного футболиста. Мы строим командную игру. Хотелось видеть в «Зените» еще двоих молодых ребят. Пока не получилось дополнить ими состав. Надеюсь, это произойдет зимой или будущим летом. Прошел цикл в четыре-пять лет, команде нужна свежая кровь. Мы будем пытаться вливать ее, но делать будем это внимательно, шаг за шагом, чтобы не страдал результат», – заявил Луческу.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Новосельцев Иван Луческу Мирча
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
momwig_
1473414365
Он не из Трансильвании родом?.. ))
Ответить
iuda
1473415884
Тоже мне предок Дракулы!
Ответить
vgarakh
1473416069
Пугают такие слова трудящихся
Ответить
бочаров
1473416092
цыган хорошо говорит только как будет на самом деле не покажут тебе на дверь
Ответить
Топс
1473418219
Динамо должен всем денег
Ответить
Essence
1473419756
Главное в тройке чтобы был минимум,иначе попрут.А,так,тренер хороший,не тратит миллионы запредельные на трансферы.ТОлько вот руководство у нас не терпеливое...Золото им сразу,здесь и сейчас...
Ответить
a-rakhmatov
1473437180
Цыган решил изменить тактику и сделать упор на оборону, Новосельцев отличный защитник !
Ответить
rompoliss
1473478115
Почитаешь ваши комменты. Даже сдесь нездоровая злоба.неужели и в правду - от нищеты так сносит?
Ответить
Главные новости
Брэд Питт: «Неймару нужна помощь – я научу его симулировать»
14:39
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
3
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
13:37
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
9
Сафонов раскрыл сумму затрат на свадьбу с Кондратюк
13:20
1
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
3
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
3
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
2
Все новости
Все новости
ФотоМедиаклуб подписал опорника из команды РПЛ
14:10
1
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
3
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
3
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
2
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
6
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
13
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
2
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
14
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
7
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
4
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
7
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
23
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
7
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
13
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+