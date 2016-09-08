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    Раньери: «Слимани готов сыграть с «Ливерпулем»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал, что новичок клуба Ислам Слимани готов принять участие в матче четвертого тура АПЛ против «Ливерпуля».

    «Он может сыграть в субботу, но я должен поговорить с ним, а потом будет видно. Ему нужно только забивать голы. Он сыграл все матчи за «Спортинг» и готов выступать за нас.

    Когда игрок меняет страну, важно, чтобы он адаптировался и сохранял спокойствие. Конечно, мы купили его потому, что верим в его способности. Он – бомбардир, но также важно, что он понимает АПЛ. Она отличается от португальской лиги, но Слимани – очень интересный игрок.

    Он стоил дорого, но посмотрите на рынок – это сумасшествие! Думаю, для бомбардира он стоил меньше, чем другие. Это хорошая покупка. У нас есть платформа, и сейчас мы строим команду, которая сможет справиться с большим количеством матчей», – сказал Раньери.

    Сумма трансфера Слимани оценивается в 35 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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    08.09.2016 22:00
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