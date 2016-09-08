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    Мангала: «Со мной в составе «Манчестер Сити» выиграл больше, чем без меня»

    Защитник «Манчестер Сити» Эльяким Мангала, отданный в аренду в «Валенсию», уверен, что хорошо выступал за английский клуб.

    «Дела у команды шли не очень хорошо, но статистика говорит, что больше матчей мы выиграли, когда я был на поле, чем когда меня не было.

    Единственное, чего мне не хватило, так это выиграть АПЛ. Зато я поиграл в полуфинале Лиги чемпионов.

    Я говорил с Пепом, но там было много других игроков, и он сказал, что понимает, что я хочу играть», – сказал Мангала.

    Футболист перешел в «Манчестер Сити» из «Порту» летом 2014 года за 42 миллиона фунтов.

    Источник: talkSPORT

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    08.09.2016 01:55
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