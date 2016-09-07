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    Директор департамента ФИФА: «Лужники меняются на глазах, это уже не просто стадион»

    Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит во время инспекции БСА «Лужники« отметил прогресс в строительстве стадиона и подчеркнул, что арена меняется на глазах, превращаясь в целый спортивный комплекс.

    «Лужники» имеют зеленый статус готовности, это отлично. Они меняются прямо на глазах. Только взгляните на прогресс стадиона за последнее время. Это не обычная арена, а целый комплекс. Можно только представить, какие страсти будут здесь кипеть. Больше всего радует глаз зеленый газон, который уже постелен на стадионе», – сказал Смит.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.09.2016 14:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 сентября 2016, 16:06

      Когда то и было 2 стадиона- Лужники и Динамо, и третий малыш-Торпедо.

      -1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 7 сентября 2016, 15:25

      крутой стадион

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Rzn_za_cska 7 сентября 2016, 16:01

      Он и был крутой.

      -1
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      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > vladimir-7 8 сентября 2016, 02:13

      спасибо мистер КЭП

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