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    Вице-президент ФФУ: «Поговорим о возможном бойкоте ЧМ-2018 по мере приближения мероприятия»

    Вице-президент федерации футбола Украины Игорь Кочетов прокомментировал слухи о том, что Украина может бойкотировать чемпионат мира-2018, который пройдет в России.

    «Сборная Украины стартовала в квалификации чемпионата мира по футболу 2018 года, проведя пока только первый матч в своей группе против команды Исландии, и я надеюсь, что наша команда выступит в отборочном цикле успешно. Сегодня нам не хотелось бы затрагивать тему политики. Будем говорить о футболе. Отборочный цикл будет длиться для сборной Украины еще на протяжении полутора лет, поэтому обсуждать что-либо преждевременно.

    Давайте разговаривать на эту тему по мере приближения мероприятия. Задача, которую поставил главный тренер национальной команды Андрей Шевченко, — выйти из группы и квалифицироваться на чемпионат мира-2018. О том, что будет дальше, будем говорить потом», – сказал он.

    Источник: Известия

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    07.09.2016 09:54
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 7 сентября 2016, 13:32

      иными словами он хотел сказать что пока барин извне не прикажет они будут сидеть засунув языки поглубже в ....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax 7 сентября 2016, 12:21

      слова петушиного выблядка. будет так, если выйдут из группы то рты закроют, а если нет то о чем речь, конечно байкот. хуесосы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > SandersMax 7 сентября 2016, 20:43

      Ой-ой-ой какие ми злие бог ти ж мой какая ципа дрипа

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax > Kuborg_Ua 12 сентября 2016, 10:20

      завали ебло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 7 сентября 2016, 11:25

      да в рот их ипать

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Barsuk52 7 сентября 2016, 20:42

      нее, вас надо

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 7 сентября 2016, 10:54

      Пускай власти хохляцкие бойкотируют, саботируют, анонируют,
      От этого только ихние пацаны деградируют.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +97

      serzhio1 7 сентября 2016, 10:25

      Главное, что бы поляки квалифицировались, надо за евро12 им оказать гостеприимство

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > serzhio1 7 сентября 2016, 11:47

      Кто старое помянет, тому... балл в минус!

      / шучу, не поставлю)) /

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 7 сентября 2016, 10:16

      Это ж надо, они уже сейчас отмазки ищут почему из группы не смогли выйти, прошаренные ребята.

      2
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      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 7 сентября 2016, 10:12

      Им не светит выход из группы, а они уже бойкотировать собрались!!!

      1
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 7 сентября 2016, 10:05

      да с такой игрой как в матче с Исландией и байкотировать не придется

      3
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      Рейтинг: +345

      Totti11 7 сентября 2016, 10:03

      вы из группы выйдите сначала! Потом уже политику свою включайте......

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      Рейтинг: +11234

      alp 7 сентября 2016, 09:58

      денег, наверное, нет на национальную сборную, вот и прикручивают политику... с другой стороны, без украины будет лучше.

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