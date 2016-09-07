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    Кривец: «Считаю результат матча с Францией удовлетворительным»

    Полузащитник сборной Белоруссии Сергей Кривец назвал результат матча с Францией «удовлетворительным». Напомним, что команды сыграли в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 (0:0).

    – Почему у игроков сборной Белоруссии на лице должно быть счастье? Все-таки прежде уже удавалось побеждать команду Франции.

    – То есть расстроены?

    – Тоже нет. Все-таки это топ-команда, которая была мотивирована и хотела взять три очка. Скорее, результат удовлетворительный. Безусловно, неплохое начало. Надеюсь, оно послужит импульсом к будущим успехам. И атакуют, и обороняются все, кто находится на поле. Неправильно здесь называть кого-то одного, благодаря кому мы сыграли «на ноль». Есть заслуга всей команды. Безусловно, Андрей Горбунов отличными действиями придавал уверенность.

    Источник: Pressball

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    07.09.2016 09:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 7 сентября 2016, 14:35

      Беларусь-молодцы !

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 7 сентября 2016, 09:14

      Горбунову респект!!!

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